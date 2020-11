LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: Hamilton-Bottas davanti nella FP1, Leclerc 15° e Vettel 17° (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.04: Leclerc e Vettel 16° e 18° in questo momento, con 2?435 e 2?557 dalla vetta. La Rossa non si sta vedendo davanti e faticano entrambi a essere veloci. 13.02: Leclerc, nel frattempo, si lamenta del feeling con le gomme. Il monegasco non è soddisfatto via radio delle mescole sperimentali Pirelli, affermando che la Ferrari fa fatica a preservarle anche nel solo warm-up lap. 13.00: Nel frattempo è attesa la pioggia… 12.58: Hamilton al comando con il crono di 1’29”033, sale al secondo posto Bottas a 4 decimi da Lewis. 1 Lewis Hamilton Mercedes1:29.033 3 2 Valtteri Bottas Mercedes+0.449 3 3 Pierre GASLY AlphaTauri+1.016 4 4 Sergio PEREZ Racing Point+1.168 4 5 Max VERSTAPPEN Red ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.04:16° e 18° in questo momento, con 2?435 e 2?557 dalla vetta. La Rossa non si sta vedendoe faticano entrambi a essere veloci. 13.02:, nel frattempo, si lamenta del feeling con le gomme. Il monegasco non è soddisfatto via radio delle mescole sperimentali Pirelli, affermando che la Ferrari fa fatica a preservarle anche nel solo warm-up lap. 13.00: Nel frattempo è attesa la pioggia… 12.58:al comando con il crono di 1’29”033, sale al secondo postoa 4 decimi da Lewis. 1 LewisMercedes1:29.033 3 2 ValtteriMercedes+0.449 3 3 Pierre GASLY AlphaTauri+1.016 4 4 Sergio PEREZ Racing Point+1.168 4 5 Max VERSTAPPEN Red ...

