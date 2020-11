Le mutazioni del coronavirus non lo hanno reso più contagioso (Di venerdì 27 novembre 2020) (illustrazione: Getty Images)I ricercatori se lo sono chiesto spesso durante la pandemia: le mutazioni del coronavirus Sars-Cov-2 lo renderanno più adattabile all’ospite, cioè all’essere umano, e più contagioso oppure no? Le prove sono varie e non sempre in accordo fra loro. Oggi un ampio studio condotto dall’University College London, su un campione di oltre 46mila genomi virali da tutto il mondo, mostra che le più ricorrenti mutazioni del virus non risultano aumentare la sua trasmissibilità. Insomma, per ora non sono responsabili di una maggiore contagiosità. Il dibattito sul tema rimane ancora aperto. I risultati sono pubblicati su Nature Communications. Virus, via via più contagiosi? In generale nella loro replicazione i virus possono presentare delle modifiche, più o meno rilevanti, e può diversificarsi in ceppi ... Leggi su wired (Di venerdì 27 novembre 2020) (illustrazione: Getty Images)I ricercatori se lo sono chiesto spesso durante la pandemia: ledelSars-Cov-2 lo renderanno più adattabile all’ospite, cioè all’essere umano, e piùoppure no? Le prove sono varie e non sempre in accordo fra loro. Oggi un ampio studio condotto dall’University College London, su un campione di oltre 46mila genomi virali da tutto il mondo, mostra che le più ricorrentidel virus non risultano aumentare la sua trasmissibilità. Insomma, per ora non sono responsabili di una maggiore contagiosità. Il dibattito sul tema rimane ancora aperto. I risultati sono pubblicati su Nature Communications. Virus, via via più contagiosi? In generale nella loro replicazione i virus possono presentare delle modifiche, più o meno rilevanti, e può diversificarsi in ceppi ...

