Le incredibili dichiarazioni di Morra a Verissimo | “Alla Ares devo tutto | Teo e Alberto mi mancano”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 27 novembre 2020) Si potrebbe dire che leggendo le anticipazioni dell’intervista di Silvia Toffanin a Massimiliano, vengano quasi “gli occhi di fuori”. Già perchè l’ex concorrente del Grande Fratello VIP 5, a due mesi di distanza dallerivelazioni fatte nella casa, cambia completamente versione su quello che è stato il suo rapporto con la. Come direbbe Tommaso Zorzi, evidentemente ci ha “riflettuto”. Ennesimo capovolgimento dei fatti quindi, Massimilianonello studio didice infatti che le cose raccontate da lui e da Adua del Vesco/ Rosalinda Cannavò in casa, sono state fraintese. Come sempre a non capire nulla è il pubblico che pensate un po’ avrebbe scatenato, un caso dal nulla.Gate,Tarallo smentisce Adua e Massimiliano punto per ...