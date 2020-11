Iniziati i lavori di ampliamento del cimitero di Pontecosi (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono . Si tratta di consolidare l'area dove sono situate le strutture esistenti per poi realizzare 64 nuovi loculi più alcune decine di urne ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono . Si tratta di consolidare l'area dove sono situate le strutture esistenti per poi realizzare 64 nuovi loculi più alcune decine di urne ...

virginiaraggi : Voglio mostrarvi le immagini di un altro cantiere che abbiamo aperto per aumentare la mappa di ciclabili a Roma. In… - news24_city : Iniziati i lavori di rifacimento del muro di via Falcone - CisSantoStefano : La Commissaria Silvia Costa è in missione all'ex Carcere di S. Stefano, dove sono in corso i lavori in “somma urgen… - muoversintoscan : ?? Iniziati i lavori per la realizzazione di un varco ZTL in Lungarno Corsini. Fino al 5 dicembre saranno in vigore… - Capuaonline : Bellona. Manutenzione del patrimonio arboreo: iniziati i lavori di potatura. -

Ultime Notizie dalla rete : Iniziati lavori Iniziati i lavori alla rete acquedottistica in via Nespi a Gragnano piacenzasera.it Muro di roccia per fermare la frana di Marano

Iniziati i lavori per risolvere il dissesto: un fronte di massi ciclopici modellerà il letto del fiume Reno per evitare la strozzatura ...

Stop alle cremazioni: salasso per i funerali. Al Flaminio camere mortuarie piene

Il caro estinto rischia di diventare carissimo. Con il collasso dei cimiteri romani di inizio novembre e i conseguenti ritardi nelle cremazioni, per molte salme si è reso ...

Iniziati i lavori per risolvere il dissesto: un fronte di massi ciclopici modellerà il letto del fiume Reno per evitare la strozzatura ...Il caro estinto rischia di diventare carissimo. Con il collasso dei cimiteri romani di inizio novembre e i conseguenti ritardi nelle cremazioni, per molte salme si è reso ...