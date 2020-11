Imprenditore di Palmi indagato per riciclaggio da 136 mld (Di venerdì 27 novembre 2020) Un uomo a capo della gestione dei tesori mafiosi, si parla di 500 miliardi, da riciclare in giro per il mondo. Era questo il compito di Roberto Recordare, secondo l'indagine della DDa di Reggio ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 27 novembre 2020) Un uomo a capo della gestione dei tesori mafiosi, si parla di 500 miliardi, da riciclare in giro per il mondo. Era questo il compito di Roberto Recordare, secondo l'indagine della DDa di Reggio ...

