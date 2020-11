Gazzetta: Sara Gama sarà la prima vicepresidente donna dell’Aic (Di venerdì 27 novembre 2020) La Gazzetta riporta oggi una novità incredibile che riguarda l’Associazione italiana calciatori. Sara Gama, capitano della Juve e della nazionale femminile, è infatti pronta a diventare la prima vicepresidente donna nella storia dell’Aic. Si tratta di un altro importante traguardo per il calcio femminile in Italia, che tanti passi avanti ha fatto negli ultimi anni. La nomina sarà ufficializzata lunedì, giorno delle elezioni dell’Aic, che si terranno in videoconferenza da Vicenza. Ci Saranno prima le consultazioni tra i 137 delegati per il rinnovo del consiglio direttivo (il grande favorito è Umberto Calcagno, già vicepresidente e destinato a diventare il successore di Damiano ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 novembre 2020) Lariporta oggi una novità incredibile che riguarda l’Associazione italiana calciatori., capitano della Juve e della nazionale femminile, è infatti pronta a diventare lanella storia. Si tratta di un altro importante traguardo per il calcio femminile in Italia, che tanti passi avanti ha fatto negli ultimi anni. La nominaufficializzata lunedì, giorno delle elezioni, che si terranno in videoconferenza da Vicenza. Cinnole consultazioni tra i 137 delegati per il rinnovo del consiglio direttivo (il grande favorito è Umberto Calcagno, giàe destinato a diventare il successore di Damiano ...

Il capitano della nazionale e della Juve femminile dovrebbe essere nominata lunedì a seguito dell'assemblea per eleggere il nuovo presidente ...

