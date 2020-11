Dior a Natale illumina la Puglia (Di venerdì 27 novembre 2020) Ancora una volta Dior sceglie la Puglia per parlare dei suoi prodotti nel mondo. Maria Grazi Chiuri, infatti, ha deciso di nuovo di omaggiare la sua terra natia, addobbando i principali punti vendita nel mondo con le tipiche luminarie salentine. Sulla scia della Dior Cruise presentata questa estate a Lecce la maison di alta moda francese continua ad ispirarsi alla Puglia e alle sue bellezze. Non sono nelle Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 27 novembre 2020) Ancora una voltasceglie laper parlare dei suoi prodotti nel mondo. Maria Grazi Chiuri, infatti, ha deciso di nuovo di omaggiare la sua terra natia, addobbando i principali punti vendita nel mondo con le tipiche luminarie salentine. Sulla scia dellaCruise presentata questa estate a Lecce la maison di alta moda francese continua ad ispirarsi allae alle sue bellezze. Non sono nelle Articolo completo: dal blog SoloDonna

