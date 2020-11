Da Di Maio a Salvini, offerte da Black Friday per uscire dall'angolo (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di offerte speciali, di rilanci, di patti da promuovere, per sparigliare le carte. Per uscire dai rispettivi angoli, in cui il dibattito politico li ha messi. Luigi Di Maio sul fronte della maggioranza, Matteo Salvini sul fronte dell’opposizione. Il primo, ministro degli Esteri ed ex capo politico M5S con l’ambizione di tornare a esserlo, scrive un lungo intervento sul Foglio per lanciare un Patto trasversale, “dieci punti per ricostruire l’Italia disarmando il conflitto politico”: si rivolge alla maggioranza e all’opposizione “pur restando ognuno al suo posto”. Il secondo, leader della Lega che ieri ha ceduto alla mossa di Silvio Berlusconi di votare sì con il Governo allo scostamento di bilancio, prova a rilanciare sulle pagine del Corriere della Sera il patto di centrodestra proponendo di unire i gruppi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo dispeciali, di rilanci, di patti da promuovere, per sparigliare le carte. Perdai rispettivi angoli, in cui il dibattito politico li ha messi. Luigi Disul fronte della maggioranza, Matteosul fronte dell’opposizione. Il primo, ministro degli Esteri ed ex capo politico M5S con l’ambizione di tornare a esserlo, scrive un lungo intervento sul Foglio per lanciare un Patto trasversale, “dieci punti per ricostruire l’Italia disarmando il conflitto politico”: si rivolge alla maggioranza e all’opposizione “pur restando ognuno al suo posto”. Il secondo, leader della Lega che ieri ha ceduto alla mossa di Silvio Berlusconi di votare sì con il Governo allo scostamento di bilancio, prova a rilanciare sulle pagine del Corriere della Sera il patto di centrodestra proponendo di unire i gruppi ...

CarloCalenda : Cronaca. Azzolina vara il piano scuola. Arcuri compra l’ILVA. Meloni difende Polonia e Ungheria contro l’Italia. Sa… - matteosalvinimi : #Salvini: Con Berlusconi e tutto il centrodestra metteremo al centro come sempre la libertà: le libertà economiche… - GPiziarte : Da Di Maio a Salvini, offerte da Black Friday per uscire dall'angolo - giu_alessi : RT @HuffPostItalia: Da Di Maio a Salvini, offerte da Black Friday per uscire dall'angolo - Comemigirano : @GHINODITACCO18 La verita? è la desertificazione della classe dirigente! La gente vota Salvini, Di Maio o Zingare… -