Allerta Meteo Arancione in Francia e Spagna (Di venerdì 27 novembre 2020) La perturbazione che da stasera agirà sulla Sardegna, interessa Spagna e Francia. Allerta anche in Corsica Allerta Meteo fino ad Arancione in Spagna e Francia per la perturbazione che da stasera agirà anche sull’Italia con piogge e forti venti. Sia in Spagna che in Francia sono attese piogge intense e temporali, con accumuli di pioggia ingenti. Leggi su periodicodaily (Di venerdì 27 novembre 2020) La perturbazione che da stasera agirà sulla Sardegna, interessaanche in Corsicafino adinper la perturbazione che da stasera agirà anche sull’Italia con piogge e forti venti. Sia inche insono attese piogge intense e temporali, con accumuli di pioggia ingenti.

DPCgov : ? ??? In arrivo piogge e venti fino a burrasca forte su gran parte del Paese ?? ?? Allerta ARANCIONE, venerdì… - DPCgov : ????#allertaARANCIONE domani, #24novembre, su parte della Sicilia. ????#allertaGIALLA in Calabria e sui restanti settor… - DPCgov : ????#allertaROSSA domani, sabato #21novembre, in Calabria ????#allertaARANCIONE in 4 regioni ????#allertaGIALLA in 9 reg… - ManconiMita : @sardum Secondo me in previsione dell'allerta meteo di domani stanno parandosi il culo.... ??Si allagherà la città e… - ComuneSerdiana : Comunicazione del 27/11/2020 - Ordinanza del Sindaco n. 19 del 27/11/2020 - Adozione di provvedimenti in conseguenz… -