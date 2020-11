Alberto Matano chiude all’improvviso il collegamento e s’infuria a Vita in Diretta: «Questo non deve più accadere…» (Di venerdì 27 novembre 2020) . Oggi, nel programma di Rai1 si è tornati a parlare della morte improvvisa di Diego Armando Maradona. Il conduttore si è collegato in Diretta con l’inviata Antonella Delprino che si trova a Napoli, fuori allo stadio San Paolo. Gli assembramenti di tifosi che ci sono vicino il San Paolo fanno infuriare Alberto Matano che chiude il collegamento e sbotta: «Scusa Antonella, torno in studio anche perché vedo che lì ci sono molti ragazzi senza mascherina. Questo non deve accadere, non voglio fare il censore di nessuno. Stiamo raccontando il ricordo di Maradona ma quell’assembramento senza mascherine che stiamo vedendo non lo voglio vedere. Togliamo il collegamento da Napoli per favore, non è una cosa che possiamo documentare in Questo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 27 novembre 2020) . Oggi, nel programma di Rai1 si è tornati a parlare della morte improvvisa di Diego Armando Maradona. Il conduttore si è collegato incon l’inviata Antonella Delprino che si trova a Napoli, fuori allo stadio San Paolo. Gli assembramenti di tifosi che ci sono vicino il San Paolo fanno infuriarecheile sbotta: «Scusa Antonella, torno in studio anche perché vedo che lì ci sono molti ragazzi senza mascherina.nonaccadere, non voglio fare il censore di nessuno. Stiamo raccontando il ricordo di Maradona ma quell’assembramento senza mascherine che stiamo vedendo non lo voglio vedere. Togliamo ilda Napoli per favore, non è una cosa che possiamo documentare in...

GuglielminoS : Bravo #Matano che chiude il collegamento dal San Paolo e s - AlicePenzavalli : Le strade di Napoli prese d'assalto nel silenzio assenso generale, #AlbertoMatano l'unico a rifiutarsi di mostrare… - AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: Il mondo si ferma per la morte di #Maradona e per El Pibe de Oro ci si dimentica delle regole. L’unico a mettere un freno… - APmagazineit : Il mondo si ferma per la morte di #Maradona e per El Pibe de Oro ci si dimentica delle regole. L’unico a mettere un… - infoitcultura : Alberto Matano, cos’è successo dopo la diretta: “Non posso crederci” -