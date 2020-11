“Addio, amore”. Le lacrime di Stefano, l’alpino 81enne che suonava la serenata alla moglie sotto l’ospedale (Di venerdì 27 novembre 2020) Piacenza, la storia di Stefano Bozzini e della sua Carla continua a commuovere. Le immagini di Stefano, l’alpino 81enne che dedicò una serenata alla consorte fuori dell’ospedale di Castelsangiovanni, sono diventate il simbolo di un legame indissolubile. Un amore che sfida persino la distanza imposta ma necessaria dell’emergenza sanitaria. Carla, affacciata alla finestra saluta il marito che suona per lei. Impossibile non commuoversi. Il video dell’alpino di 81 anni è diventato virale nel giro di poche ore, emozionando e dando prova concreta che il vero amore è disposto a rivelarsi fino all’ultimo. Stefano Bozzini non poteva che trovare il modo per stare vicino alla consorte, ricoverata presso la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) Piacenza, la storia diBozzini e della sua Carla continua a commuovere. Le immagini diche dedicò unaconsorte fuori deldi Castelsangiovanni, sono diventate il simbolo di un legame indissolubile. Un amore che sfida persino la distanza imposta ma necessaria dell’emergenza sanitaria. Carla, affacciatafinestra saluta il marito che suona per lei. Impossibile non commuoversi. Il video deldi 81 anni è diventato virale nel giro di poche ore, emozionando e dando prova concreta che il vero amore è disposto a rivelarsi fino all’ultimo.Bozzini non poteva che trovare il modo per stare vicinoconsorte, ricoverata presso la ...

