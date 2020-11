Violenza su donne, Palazzo Mattei si illumina di arancione (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - In occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne, 'Orange day', Eni ha confermato il proprio impegno per la promozione dell'uguaglianza di genere e per la lotta contro ogni forma di discriminazione e maltrattamento, sostenendo la campagna Onu 'Unite', dal 25 novembre al 10 dicembre (Giornata internazionale Dei Diritti Umani), per sottolineare come la Violenza contro le donne sia una delle più pervasive violazioni dei diritti umani a livello globale. Ieri, mercoledì 25 novembre dalle ore 18 alle 24, per la prima volta Palazzo Mattei, storica sede Eni nel cuore dell'Eur a Roma, si è illuminata di arancione per sensibilizzare l'attenzione pubblica su una tematica fondamentale e che, in particolar modo in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - In occasione della Giornata Mondiale contro lasulle, 'Orange day', Eni ha confermato il proprio impegno per la promozione dell'uguaglianza di genere e per la lotta contro ogni forma di discriminazione e maltrattamento, sostenendo la campagna Onu 'Unite', dal 25 novembre al 10 dicembre (Giornata internazionale Dei Diritti Umani), per sottolineare come lacontro lesia una delle più pervasive violazioni dei diritti umani a livello globale. Ieri, mercoledì 25 novembre dalle ore 18 alle 24, per la prima volta, storica sede Eni nel cuore dell'Eur a Roma, si èta diper sensibilizzare l'attenzione pubblica su una tematica fondamentale e che, in particolar modo in ...

