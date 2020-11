‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Isa sulla puntata del 26 11 20

Leggi su isaechia

(Di giovedì 26 novembre 2020) Io non so se mi sento disposta a continuare a guardare una trasmissione in cui Armando Incarnato è proposto come oggetto di desiderio femminile, eh, ve lo dico. Ora va bene tutto, mi va bene persino che stia lì a fare l’opinionista aggiunto pur non avendone né le capacità dialettiche (ma del resto considerando che nel magico mondo uominiedonniano opinionista è pure Tinì tutto diventa molto relativo) né l’integrità. quantomeno per ciò che concerne il suo trascorso in studio, ma adesso vederlo addirittura conteso tra tre (belle) donne per me è troppo, davvero troppo. Ma io dico, ma come cavolo si può? Ma chi siete? Ma come siete combinate? Ma quali problematiche vi affligono per star lì ad accapigliarvi per uno che in 800 occasioni diverse si è dimostrato maschilista, possessivo, inaffidabile, prepotente, ossessivo, offensivo e potrei continuare a oltranza? Ma io mi sento male, ve lo ...