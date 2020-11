Tesoro | rendimenti in calo per BOT semestrali

(Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – È al minimo storico il rendimento dei BOTassegnati oggi all’asta dal. Il Ministero dell’economia ha infatti offerto il BOT semestrale con scadenza 31/5/2021 per un controvalore di 6 miliardi a un rendimento medio del -0,518%, indi 4 punti base rispetto all’asta precedente. La domanda è stata di 13,3 miliardi circa, pari a un rapporto di copertura di 2,22.

(Teleborsa) - È al minimo storico il rendimento dei BOT semestrali assegnati oggi all'asta dal Tesoro. Il Ministero dell'economia ha infatti offerto il BOT semestrale con scadenza 31/5/2021 per un con ...Wall Street oggi resta chiusa per il Giorno del Ringraziamento e per le Borse europee manca un punto di riferimento essenziale - Ma a Piazza Affari spicca il gran balzo di Telecom Italia.