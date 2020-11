“Papà…” Maradona | l’addio da brividi del figlio Diego Jr | ricoverato in ospedale

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 novembre 2020)Armando, il campione e leggenda del calcio, si è spento a 60 anni per un attacco cardiaco che ha avuto nella tarda mattinata (le 12 in Argentina, le 16 italiane) di mercoledì 25 novembre, lo stesso giorno in cui se ne sono andati anche George Best e Fidel Castro. Poi, tra le 19.30 e le 22 di mercoledì, pochissime ore dopo la morte, nell’di San Fernando è stata eseguita l’autopsia sulla salma di. Come riportano i quotidiani argentini il ‘Clarin’ e ‘La Nacion’, 6 medici e anche un perito nominato dalla famiglia hanno svolto l’esame autoptico, che ha stabilito che il Pibe de Oro è morto per un’insufficienza cardiaca acuta evidenziata in un ‘paziente con miocardiopatia dilatativa’. (Continua dopo la foto) Da quando la notizia è esplosa, non si contano i messaggi di cordoglio arrivati da ...