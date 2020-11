PaP: “Basta revisionismo storico, nessuna riabilitazione per i gerarchi fascisti” (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSan Giorgio del Sannio (BN) – Di seguito una nota stampa di Potere al Popolo Sannio. “Apprendiamo con preoccupazione e sgomento l’ennesima operazione di revisionismo storico portata avanti da noti esponenti della destra locale, a cui è stato dato anche un considerevole spazio mediatico. Stiamo parlando della proposta di riabilitare la figura del gerarca fascista Arturo Bocchini che ha acceso la discussione a San Giorgio del Sannio e non solo. Riteniamo inaccettabili giudizi positivi o pilateschi ma compiacenti nei confronti di un gerarca fascista di primo piano, complice delle nefandezze e atrocità perpetrate da un regime oppressivo e sanguinario. Qualora non si ricorda o si finge di non ricordare chi fosse Arturo Bocchini crediamo sia opportuno fare un brevissimo riepilogo dei ruoli apicali ricoperti. Dal 1926 al 1940, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSan Giorgio del Sannio (BN) – Di seguito una nota stampa di Potere al Popolo Sannio. “Apprendiamo con preoccupazione e sgomento l’ennesima operazione diportata avanti da noti esponenti della destra locale, a cui è stato dato anche un considerevole spazio mediatico. Stiamo parlando della proposta di riabilitare la figura del gerarca fascista Arturo Bocchini che ha acceso la discussione a San Giorgio del Sannio e non solo. Riteniamo inaccettabili giudizi positivi o pilateschi ma compiacenti nei confronti di un gerarca fascista di primo piano, complice delle nefandezze e atrocità perpetrate da un regime oppressivo e sanguinario. Qualora non si ricorda o si finge di non ricordare chi fosse Arturo Bocchini crediamo sia opportuno fare un brevissimo riepilogo dei ruoli apicali ricoperti. Dal 1926 al 1940, ...

emi_pap : Oggi per pranzo ho ordinato una margherita speciale. Speciale perché ha il gusto della protesta per dire basta alla… - _cristiano73 : Pap finora ha detto una marea di cazzate ma a volte basta una scintilla per cambiare tutto. E la scintilla non la… - LIIFEG0ES0N : PAP MOCHI BASTA - emanuele_nola : @pap1pap Si pap, ma lo stiamo capendo tutti che a questa squadra basta semplicemente una persona sana di mente in p… - dydsix : @pap1pap @il_Malpensante no pap, alcuni lo insultato e basta, Conte centra nulla. Poi questo non vuol dire rivolerl… -

Ultime Notizie dalla rete : PaP “Basta economY of francesco Il Papa ai giovani economisti «Ingiustizie, è tempo di osare: servono politiche nuove» Buone Notizie