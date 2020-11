"Oggi se ne va Maradona, uno...". Disastro Zingaretti, non ce la può fare: lo ricoprono di insulti a tempo record | Guarda (Di giovedì 26 novembre 2020) Il segretario del Pd Nicola Zingaretti riesce a rimediare insulti anche su Diego Armando Maradona. Nel calcio, più che nella politica, basta pochissimo per passare dall'omaggio all'oltraggio. Si parla di cuore, fede e sentimenti, più che di tasche e razionalità. Ma Zinga, incautamente, sottovaluta l'effetto boomerang e forse mal consigliato o semplicemente per troppa leggerezza decide di unirsi al coro di chi ricorda il Pibe de Oro, scomparso mercoledì pomeriggio a 60 anni. "Il mondo Oggi perde uno dei calciatori più forti della storia. Diego Armando Maradona, un'icona del nostro tempo. Buon viaggio". Tutto bene? No. Chi anche solo distrattamente ha incrociato il tema Maradona, sa che è imperdonabile, soprattutto nel giorno del lutto mondiale, mettere in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Il segretario del Pd Nicolariesce a rimediareanche su Diego Armando. Nel calcio, più che nella politica, basta pochissimo per passare dall'omaggio all'oltraggio. Si parla di cuore, fede e sentimenti, più che di tasche e razionalità. Ma Zinga, incautamente, sottovaluta l'effetto boomerang e forse mal consigliato o semplicemente per troppa leggerezza decide di unirsi al coro di chi ricorda il Pibe de Oro, scomparso mercoledì pomeriggio a 60 anni. "Il mondoperde uno dei calciatori più forti della storia. Diego Armando, un'icona del nostro. Buon viaggio". Tutto bene? No. Chi anche solo distrattamente ha incrociato il tema, sa che è imperdonabile, soprattutto nel giorno del lutto mondiale, mettere in ...

