Mughini su Maradona: 'Immagini raccapriccianti, non facciamone un santo' (Di giovedì 26 novembre 2020) Giampiero Mughini Saviano su Maradona: 'Ricordi più felici legati a lui. Ma per scelte e battaglie gli preferisco Muhammad Alì' 26 novembre 2020 Morte Maradona, Cruciani e Parenzo: 'Non si piange un ... Leggi su napolitoday (Di giovedì 26 novembre 2020) GiampieroSaviano su: 'Ricordi più felici legati a lui. Ma per scelte e battaglie gli preferisco Muhammad Alì' 26 novembre 2020 Morte, Cruciani e Parenzo: 'Non si piange un ...

Marta59194458 : @Mughini_giampi bravo per quello che ha detto sul non scrivere su Maradona, bravo calciatore ma cocainomane evasore… - giuiacovelli : RT @Libero_official: 'Era un grandissimo atleta, ma era sfatto dalle sue abitudini: non facciamolo santo'. Le parole di #Mughini su #Marado… - Fri20830160 : RT @EsercitoCrucian: E mò la solita litania chiagnosa del popolo naplino che minaccia e insulta il sior #Mughini, reo di aver detto questa… - pietropedar90 : Da un fascista ed un “negazionista” cosa ci potevamo aspettare? #cruciani #mughini #maradona - ilriformista : 'Era un cocainomane', 'Muore lui e offusca giornata violenza donne' #maradona10 #Maradona @giucruciani… -