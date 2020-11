Morte Maradona | Mourinho | “Mi chiamava spesso | mi consigliava quando perdevo”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 27 novembre 2020) Ai microfoni di Sky, Josè, dopo la gara del suo Tottenham in Europa League, ha parlato della scomparsa di. Queste le sue parole: “Non ci sono parole, mi dispiace molto. L’ho incontrato in 6-7 occasioni, seguì alcuni allenamenti a Madrid e Milano, poi in alcuni eventi FIFA ci eravamo ribeccati ed era sempre bello parlare con lui. Mi dispiace non aver trascorso più tempo con lui. Sarà sempre quello che miperdevo, nonvincevo. Era una leggenda, mi mancherà”. Foto: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.