Maradona grazie per aver reso l’aldiquà un posto migliore

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 26 novembre 2020) Se n’è andato davvero. E c’è bisogno di aggiungerlo, davvero. Perché in questi anni ci era andato vicino tante volte, ma l’aveva sempre sfangata. All’ultimo istante, con un guizzo dei suoi, con l’irriverenza e la sfrontatezza di chi sa die l’asso nella manica. Invece stavolta no, Diego non è più tra noi. Eppure neanche questo è vero, perché per l’Argentina, per Napoli, per Cuba, per il Sud America e per il Sud del mondo, Diego ci sarà sempre, mentre per i ricchi e i potenti, per chi non ha mai giocato a pallone, per i razzisti e per gli invidiosi, per loro non c’è mai stato, non lo hanno mai percepito e non lo faranno neppure oggi, mentre mostrano un finto cordoglio e distinguono, ancora, ipocritamente l’uomo e il giocatore. Uno di famiglia Sarebbe impossibile scrivere cosa ha significato per me, per quelli della mia generazione. Sarebbe inutile parlare delle ...