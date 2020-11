Maradona, Cruciani e Parenzo: “Non si piange un cocainomane. Multate i napoletani assembrati” (Di giovedì 26 novembre 2020) Ci sono anche voci fuori dal coro nel giorno in cui si omaggia Diego Armando Maradona, il campione dello sport morto ieri a 60 anni a Tigre, nella sua abitazione a pochi chilometri da Buenos Aires. Tra queste quelle di Giuseppe Cruciani e David Parenzo, i due giornalisti finiti al centro delle polemiche per alcune L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 26 novembre 2020) Ci sono anche voci fuori dal coro nel giorno in cui si omaggia Diego Armando, il campione dello sport morto ieri a 60 anni a Tigre, nella sua abitazione a pochi chilometri da Buenos Aires. Tra queste quelle di Giuseppee David, i due giornalisti finiti al centro delle polemiche per alcune L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

MordoNahum : RT @AndreaTiberio7: E che oggi i vari Cruciani, Mughini, Gasparri parlino a vuoto su #Maradona. E parlino tanto, mi raccomando. Dimostrino… - ErmannoKilgore : Come #Feltri, #Cruciani lo fa per farvi parlare e indignare, così si fa pubblicità, incredibile che la gente ci cas… - Ghostwr54793536 : @giucruciani #Cruciani=provocatore...#Maradona=artista, nel bene e nel male... p.s. Quel detto non detto fa schifo, almeno mettici la faccia - dacciRobinHood : Cruciani dovrebbe rispettare i morti, qualsiasi cosa può aver fatto Maradona, nel bene e nel male, non può dire di… - clikservernet : Maradona morto, Giuseppe Cruciani e David Parenzo: “Non si piange un cocainomane, multe ai napoletani assembrati” -