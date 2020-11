Lille-Milan 1-1: occasione sprecata per i rossoneri al Mauroy (Di giovedì 26 novembre 2020) A Castillejo risponde Bamba: Milan e Lille non si fanno male e portano a casa 1 punto a ciascuno. Ora il destino dei rossoneri passa anche dalle prossime partite dei francesi Lontani dalla disfatta di San Siro, il Milan si “accontenta” dell’1 a 1 al Mauroy in una partita che i rossoneri avrebbero meritato di vincere. Match dalle poche emozioni, controllato dagli uomini di Bonera per ampi tratti senza però creare numerosi pericoli dalle parti di Maignan. Prima frazione all’insegna della noia: il primo squillo è di Hauge, ad onor del vero impalpabile per ampi tratti del match, che si divora una chance d’oro ritardando troppo il passaggio per lo smarcatissimo Ante Rebic. Gli unici affondi del Lille avvengono grazie al mancino velenoso di Araujo che in un paio di occasioni ... Leggi su zon (Di giovedì 26 novembre 2020) A Castillejo risponde Bamba:non si fanno male e portano a casa 1 punto a ciascuno. Ora il destino deipassa anche dalle prossime partite dei francesi Lontani dalla disfatta di San Siro, ilsi “accontenta” dell’1 a 1 alin una partita che iavrebbero meritato di vincere. Match dalle poche emozioni, controllato dagli uomini di Bonera per ampi tratti senza però creare numerosi pericoli dalle parti di Maignan. Prima frazione all’insegna della noia: il primo squillo è di Hauge, ad onor del vero impalpabile per ampi tratti del match, che si divora una chance d’oro ritardando troppo il passaggio per lo smarcatissimo Ante Rebic. Gli unici affondi delavvengono grazie al mancino velenoso di Araujo che in un paio di occasioni ...

