Il vaccino non risolverà tutti i problemi Ilaria Capua “Dovremo portare ancora la mascherina”

Ilaria Capua, direttrice dell'One Health Center of Excellence dell'università della Florida, avverte: il vaccino non è una panacea, bisognerà portare ancora la mascherina. E sulla partenza del piano italiano per la vaccinazione ci sono già i primi ritardi. L'arrivo del vaccino contro il Covid 19 non dovrebbe far abbassare la guardia alle persone, che L'articolo proviene da Leggilo.org.

