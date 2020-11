Il governo stringe sul nuovo Dpcm. Le richieste delle Regioni: Dad per i licei fino a gennaio e stop agli spostamenti all’estero (Di giovedì 26 novembre 2020) Il governo stringe sulle prossime misure anti-Covid, che confluiranno nel Dpcm del 3 dicembre. Nel pomeriggio di oggi, 26 novembre, il premier Giuseppe Conte ha incontrato i capi delegazione dei partiti di maggioranza, prima di un secondo vertice tra il ministro della Salute Roberto Speranza, quello degli Affari regionali Francesco Boccia e le Regioni. Al secondo incontro hanno partecipato anche il commissario straordinario all’emergenza Covid Domenico Arcuri e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Una girandola di riunioni che prepara il terreno a un nuovo vertice tra il premier e i capi delegazioni, fissato per domani mattina alle 10.30. I dossier sul tavolo del governo sono diversi, e vanno dalla chiusura delle piste da sci sotto Natale alla ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 novembre 2020) Ilsulle prossime misure anti-Covid, che confluiranno neldel 3 dicembre. Nel pomeriggio di oggi, 26 novembre, il premier Giuseppe Conte ha incontrato i capi delegazione dei partiti di maggioranza, prima di un secondo vertice tra il ministro della Salute Roberto Speranza, quello degli Affari regionali Francesco Boccia e le. Al secondo incontro hanno partecipato anche il commissario straordinario all’emergenza Covid Domenico Arcuri e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Una girandola di riunioni che prepara il terreno a unvertice tra il premier e i capi delegazioni, fissato per domani mattina alle 10.30. I dossier sul tavolo delsono diversi, e vanno dalla chiusurapiste da sci sotto Natale alla ...

