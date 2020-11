Fonseca post Cluj-Roma: “Vogliamo il primo posto” (Di venerdì 27 novembre 2020) CFR Cluj-Roma si è conclusa 2 a 0 a favore dei giallorossi, vittoriosi allo Stadionul Dr. Constantin R?dulescu grazie all’autogol di Debeljuh e al rigore realizzato da Vereotut. Queste le dichiarazioni rilasciate da Fonseca post Cluj-Roma, gara che ha decretato la matematica qualificazione ai sedicesimi di finale per i giallorossi. Cosa ha dichiarato Fonseca post Cluj-Roma? Il tecnico giallorosso ha commentato con queste parole la scomparsa di Maradona: Mi dispiace molto, è stato un giorno triste per noi amanti di calcio. Io sono cresciuto vedendo Maradona, è stato un idolo per tutti noi, è un momento triste per noi che amiamo il calcio. Sullo stadio di Napoli che verrà intitolato al fuoriclasse ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 27 novembre 2020) CFRsi è conclusa 2 a 0 a favore dei giallorossi, vittoriosi allo Stadionul Dr. Constantin R?dulescu grazie all’autogol di Debeljuh e al rigore realizzato da Vereotut. Queste le dichiarazioni rilasciate da, gara che ha decretato la matematica qualificazione ai sedicesimi di finale per i giallorossi. Cosa ha dichiarato? Il tecnico giallorosso ha commentato con queste parole la scomparsa di Maradona: Mi dispiace molto, è stato un giorno triste per noi amanti di calcio. Io sono cresciuto vedendo Maradona, è stato un idolo per tutti noi, è un momento triste per noi che amiamo il calcio. Sullo stadio di Napoli che verrà intitolato al fuoriclasse ...

