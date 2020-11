Eurotour | l' Alfred Dunhill al via con Gagli e Pavan Larrazabal il favorito

(Di giovedì 26 novembre 2020) Secondo dei tre tornei consecutivi in Sudafrica, parte oggi per l'European Tour e il Sunshine Tour l'Championship, anticipato la scorsa settimana dal Joburg Open e seguito dal South ...

Ultime Notizie dalla rete : Eurotour Alfred

Secondo dei tre tornei consecutivi in Sudafrica, parte oggi per l’European Tour e il Sunshine Tour l’Alfred Dunhill Championship, anticipato la scorsa settimana dal Joburg Open e seguito dal South Afr ...(ANSA) – ROMA, 25 NOV – L’European Tour di golf raddoppia e, per la seconda settimana consecutiva, fa tappa in Sudafrica. Dal Joburg Open (vinto dal danese Joachim Hansen) all’Alfred Dunhill Champions ...