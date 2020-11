Emergency farà i tamponi rapidi per la popolazione di Polistena (Di giovedì 26 novembre 2020) Su richiesta del Comune di Polistena, a partire da domani, Emergency effettuerà un servizio di tamponi rapidi per le fasce più fragili della popolazione e per le categorie più esposte al rischio. ''Il ... Leggi su globalist (Di giovedì 26 novembre 2020) Su richiesta del Comune di, a partire da domani,effettuerà un servizio diper le fasce più fragili dellae per le categorie più esposte al rischio. ''Il ...

