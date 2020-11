Detto fatto sospeso dopo il ‘tutorial per fare la spesa’, il retroscena svelato dalla protagonista, Emily Angelillo (Di giovedì 26 novembre 2020) L’ultima puntata di Detto fatto, prevista alle 15.50 dopo il Question Time, non è andata in onda. Oramai è di dominio publico: al suo posto, il film “Coroner”. La decisione senza possibilità di appello è stata presa dall’ad Fabrizio Salini “in attesa che si studi una programmazione che rispecchi una linea editoriale adeguata al messaggio del servizio pubblico”, spiegano le agenzie. Detto fatto condotto da Bianca Guaccero è saltato subito dopo il caso scoppiato in mattinata per il tutorial andato in onda ieri pomeriggio sulla “spesa sexy”. Una bufera di polemiche ha travolto la trasmissione di Rai2, proprio nel giorno dedicato alla battaglia contro la violenza sulle donne. Ma c’è di più, perché è appena arrivata la confessione di Emily Angelillo. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) L’ultima puntata di, prevista alle 15.50il Question Time, non è andata in onda. Oramai è di dominio publico: al suo posto, il film “Coroner”. La decisione senza possibilità di appello è stata presa dall’ad Fabrizio Salini “in attesa che si studi una programmazione che rispecchi una linea editoriale adeguata al messaggio del servizio pubblico”, spiegano le agenzie.condotto da Bianca Guaccero è saltato subitoil caso scoppiato in mattinata per il tutorial andato in onda ieri pomeriggio sulla “spesa sexy”. Una bufera di polemiche ha travolto la trasmissione di Rai2, proprio nel giorno dedicato alla battaglia contro la violenza sulle donne. Ma c’è di più, perché è appena arrivata la confessione di. ...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - Bordnassela : RT @Tom_of_Inland: Il grave errore di Detto Fatto: mai sopravvalutare il pubblico, mai. - LiveAvanti : @Compagno_Pert cosa ho detto di sbagliato??? Son dati di fatto purtroppo non sto esaltando il fascismo o il nazismo… -