Covid e inquinamento: perché la pandemia fa bene all'ambiente (e male all'economia) (Di giovedì 26 novembre 2020) La drastica riduzione del lavoro a livello globale (con le drammatiche conseguenze dal punto di vista economico e di posti di lavoro persi) e della mobilità a causa delle misure restrittive imposte per contenere la diffusione del Covid19 ha avuto come prima conseguenza una forte diminuzione della domanda di energia su scala mondiale. Crolla la domanda energetica Nel primo semestre la diminuzione di domanda energetica si è attestata al -3,8% con la prospettiva che il 2020 si chiuda con un secco -6%, mai così bassa dalla fine degli anni '70. I dati arrivano dal Global Energy Review 2020, il report Iea che ha analizzato l'impatto della pandemia sulla domanda energetica globale. A fare un passo indietro è stata soprattutto la richiesta di carbone (-8% nel primo trimestre 2020) e petrolio (-5%), ovvero le due fonti energetiche più inquinanti per il ...

