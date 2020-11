Come falsi banchieri rubavano soldi dai conti correnti dei malcapitati: le indagini (Di giovedì 26 novembre 2020) Una notizia che ha lasciato tutti col fiato sospeso. In un periodo di così forte crisi un gesto del genere è impensabile rubare soldi. Ogni giorno il conteggio dei morti a causa del covid aumenta. Basta vedere anche i dati aggiornati del 23 Novembre. Medici ed infermieri passano giorno e notte sugli ospedali senza sosta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 26 novembre 2020) Una notizia che ha lasciato tutti col fiato sospeso. In un periodo di così forte crisi un gesto del genere è impensabile rubare. Ogni giorno il conteggio dei morti a causa del covid aumenta. Basta vedere anche i dati aggiornati del 23 Novembre. Medici ed infermieri passano giorno e notte sugli ospedali senza sosta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Klasho7 : @Corriere come dicevano le nonne: ' Non fidarti di piemontesi e francesi, sono i falsi cortesi !' - FDOrsettoM : RT @risfiorire: La violenza e discriminazione verso le donne disabili inizia dall’infanzia e aumenta esponenzialmente durante l’adolescenza… - elisa09248412 : @GrandeFratello E tutto che sparlano sta mattina ... la Salemi pessima ... se ero io mandavo a quel paese a tutti e… - villacalendasco : Non sopporto i #codardi. Mi fanno proprio schifo. Senza palle, senza midollo, vermi viscidi e ipocriti, falsi come Giuda. ?? - Luciana12827144 : @M5S_Europa @Europarl_IT @SabriPignedoli ????ma perché in Italia c'è la libertà di stampa ?? ma siete sordi? Avete sen… -

Ultime Notizie dalla rete : Come falsi Inter, le combinazioni per la qualificazione agli ottavi di Champions League Sky Sport Falsi sms da banche e svuotano conti in tutta Italia

Mandavano sms sui telefoni dei correntisti delle banche di tutta Italia e attraverso un link riuscivano a svuotarne i conti. La polizia postale di Genova è riuscita a sgominare la banda denunciando qu ...

Falsi sms da banche e svuotavano conti in tutta Italia Quattro denunce e 50 indagati.

Mandavano sms sui telefoni dei correntisti delle banche di tutta Italia e attraverso un link riuscivano a svuotarne i conti. La Polizia Postale di Genova è riuscita a sgominare la banda denunciando qu ...

Mandavano sms sui telefoni dei correntisti delle banche di tutta Italia e attraverso un link riuscivano a svuotarne i conti. La polizia postale di Genova è riuscita a sgominare la banda denunciando qu ...Mandavano sms sui telefoni dei correntisti delle banche di tutta Italia e attraverso un link riuscivano a svuotarne i conti. La Polizia Postale di Genova è riuscita a sgominare la banda denunciando qu ...