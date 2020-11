Ape Sociale, beffa nel 2021: negata ai disoccupati senza NASpI (Di giovedì 26 novembre 2020) Nelle ultime settimane si era molto parlato della possibilità di estendere la platea dei beneficiari dell’Ape Sociale che ad oggi può essere sfruttata, per andare in pensione anticipata, solo da coloro che sono disoccupati e che da almeno tre mesi hanno smesso di percepire l’indennità di disoccupazione NASpI. Si era parlato infatti della possibilità di estendere questa misura anche ai disoccupati senza NASpI per il prossimo anno. E invece è tutto saltato, con il Governo che ha ufficialmente cancellato la norma contenuta nelle prime bozze della Legge di Bilancio del nuovo anno nella quale si affermava che nel 2021 la platea dei beneficiari dell’anticipo pensionistico avrebbe compreso una nuova categoria di disoccupati. Una vera beffa, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 26 novembre 2020) Nelle ultime settimane si era molto parlato della possibilità di estendere la platea dei beneficiari dell’Apeche ad oggi può essere sfruttata, per andare in pensione anticipata, solo da coloro che sonoe che da almeno tre mesi hanno smesso di percepire l’indennità di disoccupazione. Si era parlato infatti della possibilità di estendere questa misura anche aiper il prossimo anno. E invece è tutto saltato, con il Governo che ha ufficialmente cancellato la norma contenuta nelle prime bozze della Legge di Bilancio del nuovo anno nella quale si affermava che nella platea dei beneficiari dell’anticipo pensionistico avrebbe compreso una nuova categoria di. Una vera, ...

