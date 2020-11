Animali Fantastici 3 cast | Mads Mikkelsen sostituirà Johnny Depp | i dettagli

(Di giovedì 26 novembre 2020) L'attore noto per aver interpretato il personaggio di Hannibal Lecter nella serie televisiva omonima sarà il nuovo Gellert Grindelwald. Tutti isull'uscita del terzo film della saga diL'articolo proviene da Gossip e Tv.

Mangiamorte_ : @devrijnho Riderò quando sia Animali Fantastici che Aquaman faranno 10€ di incassi totali - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Sarà lui il nuovo Grindelwald #FantasticBeasts #MadsMikkelsen #JohnnyDepp - ParamountItalia : Sarà lui il nuovo Grindelwald #FantasticBeasts #MadsMikkelsen #JohnnyDepp - FilmNewsItaly : ?Mads Mikkelsen sostituirà Johnny Depp in 'Animali fantastici 3' - LordLandoXVII : Ora che ci penso chissà se in animali fantastici 3 faranno baciare Mads Mikkelsen e Jude Law -

Ultime Notizie dalla rete : Animali Fantastici

L'attore noto per aver interpretato il personaggio di Hannibal Lecter nella serie televisiva omonima sarà il nuovo Gellert Grindelwald. Tutti i dettagli sull'uscita del terzo film della saga di Animal ...Ora potete ufficialmente tirare un sospiro di sollievo. Rowling , per la gioia dei fan che nonostante il dispiacere per l'allontanamento del precedente e amatissimo interprete avevano accolto positiva ...