3 femminicidi | 450 arresti | migliaia di denunce | orribile 2020 a NapoIi e provincia

(Di giovedì 26 novembre 2020) La ‘giornata mondiale contro la violenza sulle donna’ è stata l’occasione, per i Carabinieri del Comandole di Napoli, per un bilancio del fenomeno trae, purtroppo,. La nota del Comandole partenopeo: “Senza sosta l’impegno dei Carabinieri nel contrasto alla violenza di genere. Da gennaioad oggi sono 971 leraccolte per maltrattamenti in famiglia: 304 persone arrestate, 653 quelle denunciate e 159 i divieti di avvicinamento notificati. 698 sono leraccolte per stalking con 142 persone arrestate, 390 quelle denunciate e 166 i divieti di avvicinamento notificati. 3 i.Numerose, dunque, leraccolte in città e ...