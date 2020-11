‘Uomini e Donne’: l’opinione di Chia sulla puntata del 25/11/20 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nel commentare le mirabolanti vicende degli avventori degli studi Elios ci concentriamo spesso a perculare quei quaquaraquà dei cavalieri, degli esseri mitologici metà uomini ominicchi e metà tori carciofi, gente che i palllll (cit.) le tiene giusto per riempire un pochino meglio quei mutandoni che di Uomo hanno giusto l’elastico con la marca, ma siamo oneste: le donne lì dentro che brutta figura ci fanno fare? Apripista del disagio femminile è, ça va sans dire, Gemma Galgani, colei che passa senza soluzione di continuità dallo stracciarsi le vesti se Biagio Di Maro invita a ballare Sabina Ricci e non lei allo sfoderare la voce del sesso™ quando cinque minuti dopo incrocia lo sguardo di Maurizio, più giovane e appetibile del rivale. E non fa nulla se fino alla puntata precedente decantava i sentimenti e le emosssioni che il brizzolato cavaliere campano le faceva ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nel commentare le mirabolanti vicende degli avventori degli studi Elios ci concentriamo spesso a perculare quei quaquaraquà dei cavalieri, degli esseri mitologici metà uomini ominicchi e metà tori carciofi, gente che i palllll (cit.) le tiene giusto per riempire un pochino meglio quei mutandoni che di Uomo hanno giusto l’elastico con la marca, ma siamo oneste: le donne lì dentro che brutta figura ci fanno fare? Apripista del disagio femminile è, ça va sans dire, Gemma Galgani, colei che passa senza soluzione di continuità dallo stracciarsi le vesti se Biagio Di Maro invita a ballare Sabina Ricci e non lei allo sfoderare la voce del sesso™ quando cinque minuti dopo incrocia lo sguardo di Maurizio, più giovane e appetibile del rivale. E non fa nulla se fino allaprecedente decantava i sentimenti e le emosssioni che il brizzolato cavaliere campano le faceva ...

