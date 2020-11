Una vita anticipazioni: Mauro cerca Marcia e Felipe prova ad andare avanti (Di mercoledì 25 novembre 2020) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 26 novembre 2020 ? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, vedremo in onda la prima parte dell’episodio 1083 di Acacias 38. Come avrete visto, Felipe è distrutto: non sa più cosa pensare e crede che Marcia se ne sia andata in modo volontario. Mauro infatti, facendo le prime indagini, si è reso conto che non ci sono prove che lascino pensare che è accaduto altro. Nel frattempo Felicia comunica alle sue amiche che sta per sposare Ledesma. Restano tutti senza parole di fronte alla rivelazione della donna. Genoveva e Ursula invece, si rendono conto che devono portare a Felipe qualcosa che gli faccia credere che Marcia se n’è andata in modo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 25 novembre 2020) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani 26 novembre 2020 ? Lo scopriamo con le ultime news e leche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, vedremo in onda la prima parte dell’episodio 1083 di Acacias 38. Come avrete visto,è distrutto: non sa più cosa pensare e crede chese ne sia andata in modo volontario.infatti, facendo le prime indagini, si è reso conto che non ci sono prove che lascino pensare che è accaduto altro. Nel frattempo Felicia comunica alle sue amiche che sta per sposare Ledesma. Restano tutti senza parole di fronte alla rivelazione della donna. Genoveva e Ursula invece, si rendono conto che devono portare aqualcosa che gli faccia credere chese n’è andata in modo ...

amnestyitalia : Ahmadreza Djalali potrebbe essere messo a morte da un momento all'altro. Così ha detto alla moglie Vida in una tele… - peppeprovenzano : 11 anni fa veniva assassinata #LeaGarofalo, collaboratrice di giustizia, madre di Denise. Ha combattuto la ‘ndrangh… - Ettore_Rosato : Pensionato dopo una vita da infermiere. Avrebbe potuto tranquillamente restare a casa e godersi la sua pensione ma,… - valeria21602823 : RT @cresce_m: Una constatazione:Ho sentito gente inneggiare alla settimana bianca quando nella vita non è mai andato, o ha dichiarato fino… - Majden3 : RT @SMaurizi: per me il caso Julian #Assange è uno spartiacque: chi non mai detto una parola è complice. Complice di una società criminale… -