Termini Ladra sorpresa in azione | era accompagnata dalla figlia minorenne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Arrestata ieri pomeriggio, in st, una 41enne con l’accusa di furto aggravato, in compagnia. I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo, nel corso dei quotidiani controlli all’interno della st, sono subito intervenuti avendo ricevuto la segnaldel personale. Leggi anche: Roma, incubo al semaforo rosso. Tirano fuori il coltello e minacciano l’automobilista: «Dacci l’orologio» La donna, di origine albanese, era stata notata dal personale del negozio mentre rubava alcuni capi dagli espositori, per poi nasconderli sotto i giubbotti e dentro la borsa. I Carabinieri sono riusciti a bloccarla ed hanno ...