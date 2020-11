Tamponi Lazio, Lotito convocato dalla Procura di Avellino (Di mercoledì 25 novembre 2020) Claudio Lotito è stato convocato dalla Procura di Avellino per essere ascoltato sul caso Tamponi che ha coinvolto la società biancoceleste. Secondo quanto riportato dal ‘Messaggero’ il presidente della Lazio dovrà rispondere ad alcune domande degli inquirenti in qualità di “persona informata dei fatti”. Sul tavolo il caso del rapporto con la Futura Diagnostica, laboratorio di cui si serve la Lazio per i test sui tesserati. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) Claudioè statodiper essere ascoltato sul casoche ha coinvolto la società biancoceleste. Secondo quanto riportato dal ‘Messaggero’ il presidente delladovrà rispondere ad alcune domande degli inquirenti in qualità di “persona informata dei fatti”. Sul tavolo il caso del rapporto con la Futura Diagnostica, laboratorio di cui si serve laper i test sui tesserati. SportFace.

