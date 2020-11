Sapere aude!

Leggi su formiche

(Di mercoledì 25 novembre 2020) – (Abbi il coraggio di conoscere!) Abbiamo tutti la sensazione che il covid cronicizzando i limiti del sistema scolastico italiano, stressando le tre causa (sovraffollamento aule, mezzi di trasporto, carenza di organico) rappresenti anche quell’opportunità per completare nel 20ennio della parità il percorso che avrà un epilogo, tutti gli studenti italiani vedranno garantito il diritto di apprendere senza alcuna nessuna discriminazione economica. E’ l’osservazione della realtà che ci suggerisce le soluzioni. Guardiamo alle performance della scuola in dad, sempre partendo dai numeri: Dispersione scolastica: la chiusura delle scuole e l’attivazione della DAD non porta ad altro se non all’aumento del numero dei ragazzi che non studiano e non lavorano, i famosi Neet; Analfabetismo crescente: quei 1.600 mila allievi non raggiunti dalla DAD nella fase 2 Covid (marzo – settembre 2020) ...