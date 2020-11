Rudy Zerbi, l’impegno per i bambini che fa commuovere – VIDEO (Di mercoledì 25 novembre 2020) Da Rudy Zerbi ecco un bellissimo messaggio che riguarda il Natale 2020 che sta per arrivare e come fare per aiutare i più piccoli. Dal suo profilo Instagram Rudy Zerbi fa emozionare in tantissimi. Il noto volto di ‘Amici’ fa da testimonial per una bella iniziativa rivolta ai più piccoli. Tra un mese sarà Natale L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Daecco un bellissimo messaggio che riguarda il Natale 2020 che sta per arrivare e come fare per aiutare i più piccoli. Dal suo profilo Instagramfa emozionare in tantissimi. Il noto volto di ‘Amici’ fa da testimonial per una bella iniziativa rivolta ai più piccoli. Tra un mese sarà Natale L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

AmiciUfficiale : Per il prof Rudy Zerbi è importante che Leonardo tiri fuori la sua personalità con 'Tu non mi basti mai'! Per voi c… - kookielq : @bluevato ricordiamoci di rudy zerbi - mygodishobi : rudy zerbi in fin dei conti ci fidiamo ancora un po' di te ???? - RAINB0SE0K : un grazie al pelatone di rudy zerbi - staellare : quindi rudy zerbi sfera di cristallo aveva ragione -