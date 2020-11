Per Speranza la situazione è ancora molto seria (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – Per Speranza “la situazione è ancora molto seria con una pressione ancora significativa sul Servizio sanitario nazionale. La circolazione del virus è ancora alta e quindi non possiamo abbassare la guardia”. E’ tuttavia vero che da alcune settimane, ha aggiunto, “si vedono dei segnali incoraggianti, con l’Rt sceso da 1,7 a 1,4, 1,18 L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Per Speranza bisogna resistere Speranza commenta il test Covid in 12 minuti Per Speranza ci aspettano mesi difficili Autocertificazione fase 2, scarica il modulo editabile pdf Speranza parla del vaccino anti Covid Speranza parla ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – Per“lacon una pressionesignificativa sul Servizio sanitario nazionale. La circolazione del virus èalta e quindi non possiamo abbassare la guardia”. E’ tuttavia vero che da alcune settimane, ha aggiunto, “si vedono dei segnali incoraggianti, con l’Rt sceso da 1,7 a 1,4, 1,18 L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Perbisogna resisterecommenta il test Covid in 12 minuti Perci aspettano mesi difficili Autocertificazione fase 2, scarica il modulo editabile pdfparla del vaccino anti Covidparla ...

