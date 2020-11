“Non sarà consentito”. Dpcm Natale, il governo insiste sul divieto. Pranzi, cene, feste, orari: la situazione (Di mercoledì 25 novembre 2020) Le feste natalizie si avvicinano sempre più, infatti tra un mese esatto sarà proprio Natale. Il governo sta lavorando duramente per cercare di regalare un po’ di normalità ai cittadini, senza però esagerare, come accaduto l’estate scorsa e in particolare a Ferragosto. Bisognerà infatti fare in modo di evitare assolutamente una possibile terza ondata, che potrebbe colpire l’Italia tra gennaio e febbraio. L’esecutivo Conte sta valutando se fare un solo decreto valevole fino al 2 gennaio o due diversi. Il secondo sarebbe firmato intorno al 20 dicembre. Andiamo a vedere quali potrebbero essere le novità. Durante le feste, come specificato dal ministro della Salute Roberto Speranza, non ci si potrà spostare liberamente da una regione all’altra, anche se tutti i territori saranno in zona gialla. C’è ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lenatalizie si avvicinano sempre più, infatti tra un mese esattoproprio. Ilsta lavorando duramente per cercare di regalare un po’ di normalità ai cittadini, senza però esagerare, come accaduto l’estate scorsa e in particolare a Ferragosto. Bisognerà infatti fare in modo di evitare assolutamente una possibile terza ondata, che potrebbe colpire l’Italia tra gennaio e febbraio. L’esecutivo Conte sta valutando se fare un solo decreto valevole fino al 2 gennaio o due diversi. Il secondo sarebbe firmato intorno al 20 dicembre. Andiamo a vedere quali potrebbero essere le novità. Durante le, come specificato dal ministro della Salute Roberto Speranza, non ci si potrà spostare liberamente da una regione all’altra, anche se tutti i territori saranno in zona gialla. C’è ...

Ferraresi_V : Uno stupro è uno stupro, basta colpevolizzare le vittime. Finché ci sarà chi, come #Feltri, punta il dito contro ch… - FBiasin : #NoAllaViolenzaSulleDonne Questo hashtag ci ricorda che viviamo in un mondo ancora decisamente imperfetto. Sarà… - NintendoItalia : Dal 31/03 non sarà più possibile effettuare l'upload di livelli in #SuperMarioMaker per #WiiU. Grazie a tutti i gio… - marge_tatcher : Quando sentirete donne commentare con frasi del tipo 'Ma come si è vestita?', 'Ma ancora non è sposata?',' Eh ma se… - rontagnano : RT @andiamoviaora: Capua: “se lei, Floris, si vaccina può infettarsi e trasmettere quell’infezione se non indossa la mascherina? Sì! Col v… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non sarà RedHill Biopharma sarà presente alle conferenze sanitarie di Evercore ISI HealthCONx e Piper Sandler Fortune Italia