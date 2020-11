Napoli vuole intitolare lo stadio a Maradona (Di mercoledì 25 novembre 2020) A pochi minuti dalla scomparsa del Pibe de Oro, la città di Napoli si mobilità: vuole che lo stadio prenda il nome di Diego Armando Maradona La città di Napoli è in lutto per la scomparsa di Diego Armando Maradona. Sui social migliaia di messaggi rivolti al più forte calciatore di tutti i tempi. Maradona Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 25 novembre 2020) A pochi minuti dalla scomparsa del Pibe de Oro, la città disi mobilità:che loprenda il nome di Diego ArmandoLa città diè in lutto per la scomparsa di Diego Armando. Sui social migliaia di messaggi rivolti al più forte calciatore di tutti i tempi.Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

