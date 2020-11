Morte Maradona, il premier Conte: 'Addio grande campione' (Di mercoledì 25 novembre 2020) 'Il mondo intero piange la scomparsa di Maradona che, con il suo talento ineguagliabile, ha scritto pagine indimenticabili della storia del calcio. Addio eterno campione'. Lo scrive su Twitter il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 25 novembre 2020) 'Il mondo intero piange la scomparsa diche, con il suo talento ineguagliabile, ha scritto pagine indimenticabili della storia del calcio.eterno'. Lo scrive su Twitter il ...

Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - rtl1025 : ?? Il governo argentino ha decretato tre giorni di lutto nazionale per la morte di Diego Armando #Maradona. - Gazzetta_it : #Pelè: “Un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo” #maradona - itsmetamoro_ : RT @rtl1025: ?? Molti tifosi a #Napoli si stanno raccogliendo davanti al #murales di #Maradona , nei Quartieri Spagnoli. Tifosi con la magl… - itsmetamoro_ : RT @rtl1025: ?? 'E' il nostro passato che se ne va': è stato il primo commento di #MichelPlatini alla morte di Diego Armando #Maradona ai mi… -