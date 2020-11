Lutto a ‘Uomini e Donne’: è morta Maria S., iconica dama del ‘Trono over’ (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un altro Lutto ha colpito Uomini e Donne: è venuta a mancare ieri Maria S., una delle dame più iconiche e ricordate del Trono Over. Ad annunciarlo sui social è stata Anna Tedesco, storica presenza del parterre femminile del programma, che sul suo profilo Instagram ha condiviso alcune storie dedicate alla donna: Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. Riposa in pace. Posso dire che è stato un onore averti conosciuta. Ciao Maria A confermare la notizia è stato poi l’admin del gruppo Il Blog di Uomini e Donne che ha svelato le cause della morte della dama, protagonista di numerose gif divertenti: Lei ha avuto il Covid poi l’ha colpita un auneurisma celebrale. Le più sentite ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un altroha colpito Uomini e Donne: è venuta a mancare ieriS., una delle dame più iconiche e ricordate del Trono Over. Ad annunciarlo sui social è stata Anna Tedesco, storica presenza del parterre femminile del programma, che sul suo profilo Instagram ha condiviso alcune storie dedicate alla donna: Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. Riposa in pace. Posso dire che è stato un onore averti conosciuta. CiaoA confermare la notizia è stato poi l’admin del gruppo Il Blog di Uomini e Donne che ha svelato le cause della morte della, protagonista di numerose gif divertenti: Lei ha avuto il Covid poi l’ha colpita un auneurisma celebrale. Le più sentite ...

