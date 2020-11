Le luci del San Paolo resteranno accese tutta la notte in memoria di Maradona

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Perlaledello Stadio Sandi Napoliper onorare ladi Diego Armando. Quello che è stato il suo stadio, nella sua città di adozione, ricorderà così il calciatore che ha regalato alla città due scudetti e che oggi, pochi giorni dopo il suo sessantesimo compleanno, ci ha lasciati.è morto in Argentina, poco dopo l’ora di pranzo, lasciando il mondo privo di qualcosa di più di un vero e proprio mito. L'articolo ilNapolista.

Striscioni dai balconi, alcune persone davanti al murale di Diego con la maglia numero 10. De Magistris: "Intitoliamogli il San Paolo" ...