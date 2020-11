Iris Meda, l'infermiera in pensione morta di Covid pochi mesi dopo essere tornata a lavoro per insegnare agli studenti (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sapeva di correre un rischio ma era convinta ne valesse la pena, ha raccontato la figlia ai media statunitensi. È stata lanciata una raccolta fondi per instituire una borsa di studio in suo nome Leggi su today (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sapeva di correre un rischio ma era convinta ne valesse la pena, ha raccontato la figlia ai media statunitensi. È stata lanciata una raccolta fondi per instituire una borsa di studio in suo nome

Era andata in pensione a gennaio, compiuti 70 anni, ma quando è arrivata la pandemia di Coronavirus una infermiera americana, Iris Meda il suo nome, non ci ha pensato due volte a tornare al suo lavoro ...

Sapeva di correre un rischio ma era convinta ne valesse la pena, ha raccontato la figlia ai media statunitensi. È stata lanciata una raccolta fondi per instituire una borsa di studio in suo nome ...

