Il Collegio le ha cambiato la vita | La sorvegliante Lucia si racconta

Leggi su giornal

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Ille ha totalmentelae ad oggi il suo ruolo le piace, sia per la possibilità di approcciarsi ai più giovani e al momento stesso per il fatto di poter seguire una sua grande passione. Parliamo diGravante, l’amatissimadel programma targato Rai, il quale ormai da anni è spopolato tra i ragazzi e anche tra gli adulti. Sicuramente la sua posizione all’interno del duco-reality è dile importante, al di là del suo lavoro come governante, è sempre disponibile a rassicurare i cuori dei collegiali nei loro momenti di conforto. Ma chi èGravante? Si èta tramite un’intervista rilasciata a Di Più Tv, scopriamo insieme alcuni particolari. Ille hala ...