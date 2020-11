Ibride plug-in - Per Transport & Environment sono "il nuovo dieselgate": ma è davvero così? (Di mercoledì 25 novembre 2020) L'associazione ambientalista Transport&Environment ha pubblicato una ricerca per dimostrare che le Ibride plug-in emettono quantitativi di CO2 superiori a quelli omologati, spingendosi a ipotizzare una sorta di nuovo dieselgate, un secondo scandalo orchestrato dalle Case automobilistiche: quanto basta per chiedere alla politica - anche italiana - di ritirare tutti gli incentivi messi finora sul piatto, considerati uno spreco di soldi pubblici, e di dirottare gli sforzi economici sulle elettriche pure e sulla rete di ricarica. In realtà, le prove effettuate dall'associazione non evidenziano alcun trucco da parte dei costruttori, che sfruttano (legittimamente) le auto benzina e a corrente ricaricabili a per abbattere le emissioni medie della flotta e rientrare ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 25 novembre 2020) L'associazione ambientalistaha pubblicato una ricerca per dimostrare che le-in emettono quantitativi di CO2 superiori a quelli omologati, spingendosi a ipotizzare una sorta di, un secondo scandalo orchestrato dalle Case automobilistiche: quanto basta per chiedere alla politica - anche italiana - di ritirare tutti gli incentivi messi finora sul piatto, considerati uno spreco di soldi pubblici, e di dirottare gli sforzi economici sulle elettriche pure e sulla rete di ricarica. In realtà, le prove effettuate dall'associazione non evidenziano alcun trucco da parte dei costruttori, che sfruttano (legittimamente) le auto benzina e a corrente ricaricabili a per abbattere le emissioni medie della flotta e rientrare ...

