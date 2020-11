IBM verso il taglio di 10mila posti di lavoro in Europa (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – IBM si sta preparando a tagliare fino a 10mila posti di lavoro in Europa per abbandonare le attività meno redditizie e concentrarsi su cloud computing e intelligenza artificiale. Il taglio impatterà il 20% del personale nel Vecchio continente, secondo quanto riporta Bloomberg, e i Paesi più colpiti saranno Regno Unito e Germania. Si prevede la perdita di posti di lavoro anche in Polonia, Slovacchia, Italia e Belgio. I tagli più consistenti avverranno nei servizi IT classici di IBM, come la gestione dei data center dei clienti e il supporto della tecnologia informatica tradizionale per l’installazione, il funzionamento e la riparazione delle apparecchiature. IBM aveva già dichiarato a ottobre di voler iniziare a scorporare queste attività per concentrarsi ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – IBM si sta preparando a tagliare fino adiinper abbandonare le attività meno redditizie e concentrarsi su cloud computing e intelligenza artificiale. Ilimpatterà il 20% del personale nel Vecchio continente, secondo quanto riporta Bloomberg, e i Paesi più colpiti saranno Regno Unito e Germania. Si prevede la perdita didianche in Polonia, Slovacchia, Italia e Belgio. I tagli più consistenti avverranno nei servizi IT classici di IBM, come la gestione dei data center dei clienti e il supporto della tecnologia informatica tradizionale per l’installazione, il funzionamento e la riparazione delle apparecchiature. IBM aveva già dichiarato a ottobre di voler iniziare a scorporare queste attività per concentrarsi ...

