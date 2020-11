Gratteri su La7: “Morra? Non avrebbe dovuto dire quelle frasi su Santelli. Ma lo conosco, è impegnato nella lotta alla mafia e al malaffare” (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Secondo me, Morra non avrebbe dovuto dire quella frase su Jole Santelli“. Sono le parole del procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, commentando a “Dimartedì” (La7) le frasi del presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra. E spiega: “Io ho conosciuto l’onorevole Santelli nel 1994, quando era sottosegretario alla Giustizia. In questi anni di magistratura ho chiesto e ottenuto migliaia di intercettazioni telefoniche e ambientali. Nelle intercettazioni che ho fatto ce ne sono centinaia che riguardano politici calabresi. La Santelli non è mai uscita in una intercettazione. Mai due faccendieri hanno detto ‘andiamo dalla Santelli’ o altri politici hanno detto ‘la facciamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Secondo me, Morra nonquella frase su Jole“. Sono le parole del procuratore capo di Catanzaro, Nicola, commentando a “Dimartedì” (La7) ledel presidente della Commissione Anti, Nicola Morra. E spiega: “Io ho conosciuto l’onorevolenel 1994, quando era sottosegretarioGiustizia. In questi anni di magistratura ho chiesto e ottenuto migliaia di intercettazioni telefoniche e ambientali. Nelle intercettazioni che ho fatto ce ne sono centinaia che riguardano politici calabresi. Lanon è mai uscita in una intercettazione. Mai due faccendieri hanno detto ‘andiamo d’ o altri politici hanno detto ‘la facciamo ...

